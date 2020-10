WhatsApp: oltre 30 smartphone non possono più usare l'app

WhatsApp è una piattaforma di messaggistica in continuo rinnovamento, cosa ormai risaputa da tutti. La necessità di questa piattaforma di modificarsi e soprattutto di aggiornarsi e fondamentale al fine di non far stancare mai gli utenti che ogni giorno lo utilizzano. Sono arrivati infatti tanti nuovi aggiornamenti, i quali talvolta risultano anche molto impegnativi in termini di caratteristiche del dispositivo su cui arrivano.

A tal proposito WhatsApp ogni anno provvede ad eliminare dalla sua lista di supporto tutti i dispositivi definiti obsoleti. Questo accade proprio per non creare disagi a coloro che a quel punto con uno smartphone più datato potrebbero dare la colpa all’applicazione per l’aggiornamento rilasciato.

WhatsApp, ecco tutti i dispositivi che non possono più utilizzare l’applicazione come prima