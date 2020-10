Vodafone promuove il suo Happy Friday: ecco i regali gratis di oggi

Questo periodo è dedicato alle offerte telefoniche, le quali si stanno accavallando l’una con l’altra. Vodafone sta provando a fare del suo meglio per recuperare utenti, visto che tante aziende sono stati in grado di portarseli via. Una di queste è sicuramente Iliad che ha dimostrato di avere i prezzi migliori sul mercato almeno per questo momento.

Vodafone vuole quindi dire ancora una volta la sua, ricordando a tutti di essere il gestore più famoso in Europa e quello con la rete 4G più stabile. Intanto oggi è venerdì e quindi riparte l’Happy Friday. La celebra iniziativa permette a tutti di avere regali solo per questa giornata. Oggi gli utenti possono avere un credito di 10 euro su Chili per guardare film di ogni genere.

Vodafone: tre nuove offerte arrivano per gli ex utenti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga