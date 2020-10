Spotify sta annunciando una nuova opzione per permettere agli amici di condivdere le loro canzoni preferito. È piacevole sapere che le app offrano più possibilità di collaborazione, oltre a diversi modi per entrare in contatto con amici e familiari, soprattutto nei tempi attuali. Ora, 9to5Mac segnala che la funzione Playlist collaborativa di Spotify sta ricevendo alcuni nuovi e interessanti aggiornamenti.

La nuova funzione renderà ancora più facile condividere con gli amici musica e podcast. Il nuovo aggiornamento, annunciato sul post del blog di Spotify, si concentra principalmente sulla semplificazione della creazione e della gestione di una playlist collaborativa, realizzata da te e dai tuoi amici o familiari. Ora vengono aggiunte alcune nuove funzionalità.

Spotify: l’aggiornamento è in arrivo su iOS e Android

Il primo è un nuovo pulsante Aggiungi utente, situato nell’intestazione della playlist, che ti consentirà di invitare più facilmente gli utenti alla playlist. Un’altra caratteristica è un elenco che mostra gli avatar degli utenti nell’intestazione della playlist. Inoltre, Spotify aggiunge la possibilità di vedere gli avatar degli utenti davanti a ogni traccia o episodio, aiutandoti a identificare chi ha contribuito a quella canzone.

Questa nuova opzione può rivelarsi anche piuttosto divertente. Al momento, il rollout dell’aggiornamento è in arrivo su iOS e Android. Una volta aggiornata app, ecco come potrai utilizzare la funzione di Playlist collaborativa per una nuova playlist (o vecchia) :

Apri Spotify da Smartphone o Tablet

Tocca “La tua libreria”

Vai alla sezione “Playlist” e individua quella a cui vuoi aggiungere persone

Per aggiungere nuove persone ti toccherà semplicemente invitarli premendo su “Aggiungi utente”. D’ora in poi, tutte le persone invitate potranno collaborare alla playlist aggiungendo la loro musica preferita.