Da mesi si sente parlare del probabile matrimonio tra Instagram e Messenger, un matrimonio che adesso diventa realtà. Il nuovo aggiornamento rilasciato da Zuckerberg introduce infatti la novità permettendo agli utenti di Instagram e Messanger di sfruttare una nuova funzione che riguarda la chat.

Instagram e Messenger: l’ultimo aggiornamento rilasciato introduce la nuova chat unica!

Parlare di chat unica non è del tutto corretto poiché la nuova funzione introdotta dall’aggiornamento rilasciato proprio nelle ultime ore non riguarda una vera e propria fusione delle due piattaforme. Gli utenti di Instagram e Facebook Messenger infatti non avranno la possibilità di far confluire tutti i loro messaggi in un’unica app né di visualizzare i messaggi in entrambe le chat.

La novità riguarda la possibilità di contattare gli utenti di Facebook tramite Instagram e viceversa. L’aggiornamento permetterà, ad esempio, a un utente iscritto esclusivamente a Instagram di inviare un messaggio a un altro utente iscritto soltanto a Facebook.

Molto probabilmente la nuova funzione, in futuro, potrebbe coinvolgere anche la nota piattaforma di messaggistica istantanea, WhatsApp.

Gli utenti iscritti potranno usufruire della novità dopo aver installato l’ultimo aggiornamento rilasciato ma avranno la possibilità di scegliere e modificare le impostazioni qualora non abbiano voglia di sfruttare la funzione o di limitare l’account sul quale si desidera non ricevere messaggi. Zuckerberg si dimostra inoltre intenzionato a garantire privacy e sicurezza a tutti i suoi utenti e a tal fine permette di bloccare i contatti indesiderati in entrambe le piattaforme così da non dover ricevere messaggi ritenuti inopportuni.