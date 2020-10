La sicurezza prima di tutto, soprattutto alla guida. E se proprio non si riesce di fare a meno di utilizzare il proprio smartphone mentre si è in auto, diverse aziende hanno cominciato ad aggiornare le proprie applicazioni introducendo una interfaccia semplificata dedicata alla modalità auto, da attivare, dunque, quando ci si mette in viaggio.

Dopo Google è giunto il momento di Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha deciso di aggiornare la sua app Alexa implementando una modalità auto con comandi semplici ed intuitivi per accedere più rapidamente alle funzioni di navigazione, multimedia e comunicazione.

Amazon aggiunge la nuova modalità auto all’app Alexa

La schermata iniziale della modalità automatica è progettata per fornire un rapido accesso alle azioni più frequenti, con scorciatoie per riprodurre e mettere in pausa un brano musicale, navigare a casa o al lavoro e per effettuare una chiamata. La modalità auto prevede anche un pulsante per accedere velocemente all’app di navigazione predefinita, e per tornare alla schermata principale basterà un semplice comando vocale.

Per gli utenti statunitensi Amazon Alexa riserva anche una particolare funzione, ovvero la possibilità di creare una routine per ascoltare le notizie del giorno, il meteo o lo stato del traffico. La routine potrà essere personalizzata dall’app Alexa stabilendo le informazioni che si vorrebbero ricevere: è anche possibile chiedere ad Alexa di riprodurre i brani preferiti o un audiolibro.

La nuova modalità auto sarà disponibile per gli utenti degli Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, India, Italia, Spagna, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda nelle prossime settimane.