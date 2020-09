Trony prova a spezzare il dominio di Unieuro con il lancio di un volantino che promette prezzi bassissimi su ogni dispositivo attualmente incluso all’interno dello stesso, indipendentemente dalla categoria merceologica o comunque dall’effettivo valore di mercato.

Valido fino al 6 ottobre, gli utenti possono approfittare degli ottimi sconti indicati solamente presso selezionati punti vendita Trony sul territorio nazionale; in particolare sono da considerarsi validi presso le regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige e Toscana, con l’aggiunta della cittadina di Affi. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza potrete anche recarvi l’ultimo giorno disponibile per completare l’acquisto.

Trony: tutte le offerte migliori del momento

Il dispositivo principe del volantino Trony è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un terminale che non necessita assolutamente di presentazioni, se considerato comunque essere uno dei migliori in assoluto di tutto il 2020, almeno per quanto riguarda la fascia alta del mercato della telefonia mobile. Il suo prezzo è da sempre stato troppo elevato per la maggior parte di noi, oggi è più alla portata, soli 649 euro per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Naturalmente sono disponibili anche altri dispositivi più economici su cui focalizzare la propria attenzione, solamente per citarne alcuni sottolineiamo la presenza di Samsung Galaxy S10 Lite in vendita a 469 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, passando anche per un buonissimo Oppo A9 2020 a 189 euro, oppure uno Xiaomi Redmi Note 9 in vendita a 199 euro.