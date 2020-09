Xiaomi ha lanciato in India il suo nuovo orologio smart, Mi Watch Revolve, versione globale del Mi Watch Color lanciato un po’ di tempo fa in Cina.

Il suo ingresso nel mercato globale era stato preannunciato in estate dai colleghi di XDA-Developers che, analizzando il codice di quella che allora era l’ultima versione dell’app Mi Watch, riuscirono ad individuare una nuova voce relativa a Mi Watch Revolve. Cambia il nome, ma non il comparto hardware. Questo smartwatch è infatti dotato di tutte le caratteristiche di Mi Watch Color.

Xiaomi Mi Watch Revolve, ecco il nuovo smartwatch dal prezzo accessibile!

Xiaomi Mi Watch Revolve sfoggia, dunque, un display AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454×454 pixel, mentre la cassa realizzata in acciaio inossidabile misura 46 mm.

Il dispositivo offre il monitoraggio di dieci modalità sport (tra cui il nuoto, il tapis roulant, la corsa e ciclismo), è resistente all’acqua fino a cinque atmosfere e presenta funzionalità classiche come il monitoraggio del sonno, dello stress e della frequenza cardiaca, la possibilità di gestire le notifiche e ottenere avvisi di chiamata e messaggi in arrivo.

Abbiamo poi Bluetooth 5.0, una batteria da 420 mAh che garantisce fino a quattordici giorni di autonomia con una singola ricarica, chip NFC per effettuare pagamenti direttamente dal proprio polso e SPO2. Oltre ciò, Xiaomi Mi Watch Revolve offre oltre cento quadranti per personalizzare il dispositivo.

Il dispositivo è in vendita in India al prezzo di 9.999 rupie (circa 116 euro al cambio attuale) nelle colorazioni Chrome Silver e Midnight Black. Non sappiamo ancora quando Xiaomi Mi Watch Revolve sarà disponibile in Italia.