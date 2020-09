Non vogliamo dirlo ad alta voce ma sembrerebbe che la piattaforma di contenuti in streaming Netflix e Capcom abbiano deciso di convogliare verso la realizzazione del contenuto più atteso dai fan di Resident Evil.

Stiamo parlando della serie animata basata su uno dei giochi più famosi in tutto il mondo. Qualche ora fa è infatti sbarcato un video che corrisponderebbe ad un primo trailer. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix e Capcom insieme per la serie animata di Resident Evil, scopriamo insieme tutti i dettagli

Il video corrisponde al primo trailer di Resident Evil: Infinite Darkness, la serie animata Netflix che sarà basata sul capitolo Infinite Darkness della famosa saga videoludica. Il trailer, della durata di poco meno di un minuto, non mostra particolari dettagli su cosa ci aspetterà con la novità Netflix.

Il trailer ci indica anche una tempistica di massima per l’arrivo di Resident Evil: Infinite Darkness, si parla infatti di un debutto fissato per il 2021. Ovviamente ci tocca aspettare ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli. Nel frattempo vi ricordo che la piattaforma ha in serbo per noi tantissime novità relative al mese di ottobre 2020.

Sappiamo per esempio che il 1° ottobre sbarcheranno i film L'esorcista, The Manchurian Candidate, Katy Perry: Part of Me, Khoobsurat, This Is Where I Leave You, Il collezionista di occhi, Il bambino d'oro, La casa degli spiriti 2 e tanti altri. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i nuovi contenuti proposti, film e serie TV, originali e non.