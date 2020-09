Sono da poco trapelate le primissime indiscrezioni di un nuovo smartphone del produttore cinese Oppo. Nello specifico, stiamo parlando del prossimo Oppo A33 in versione 2020, il quale ha da poco ricevuto la certificazione dell’ente NBTC.

Oppo A33 in versione 2020 in arrivo: ecco le prime indiscrezioni

Era il lontano 2015 quando il noto produttore cinese presentò per il mercato mobile il suo smartphone appartenente alla fascia entry-level, ma ora sembra che arriverà molto presto una versione rinnovata. Come già accennato, il nuovo Oppo A33 in versione 2020 è stato certificato poche ore fa dall’ente NBTC ed è stato registrato con il numero di modello CPH2137.

Oltre a questo, lo smartphone in questione ha anche ottenuto certificazioni come quella dell’ente TKDN e India BIS, ma al momento non sono trapelate informazioni utili riguardanti le ipotetiche specifiche tecniche. Si tratterà comunque sicuramente di uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato, ma bisognerà capire quale processore deciderà di adottare l’azienda. Al momento, poi, rimane una incognita anche il design che caratterizzerà questo smartphone.

Il suo predecessore, ovvero il modello presentato nel 2015, montava ancora un display nel form factor di 16:9 e aveva delle cornici superiori e inferiori decisamente abbondanti. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica del precedente modello.