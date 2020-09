Il debutto in veste ufficiale sul mercato mobile del nuovo Samsung Galaxy S20 FE (ovvero Fan Edition o Samsung Galaxy S20 Lite) sembra ormai alle porte. In questi ultimi giorni, infatti, il nuovo device è stato dapprima avvistato sulla pagina ufficiale dell’azienda sudcoreana e ora ha anche ottenuto la certificazione NBTC.

Samsung pronta a lanciare la versione Lite dei suoi ultimi top di gamma

L’arrivo ufficiale del nuovo dispositivo del colosso sudcoreano si fa sempre più vicino. Come già accennato, infatti, lo smartphone ha ottenuto la certificazione dell’ente thailandese NBTC ma non solo. I rumors e le indiscrezioni si stanno inoltre incrementando sempre più ogni giorno che passa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy S20 FE approderà ufficialmente sul mercato già ad ottobre, quindi mancano davvero pochissime settimane. Rispetto al modello dello scorso anno, ovvero il Samsung Galaxy S10 Lite, il nuovo modello si arricchirà di numerose feature destinate fino ad ora soltanto agli smartphone top di gamma per eccellenza.

Tra le caratteristiche di rilievo, infatti, ci sarà un Infinity-O Display SuperAMOLED con un elevato refresh rate pari a 120 Hz. Oltre a questo, come novità non dovrebbero mancare il supporto alla ricarica wireless e la certificazione di impermeabilità IP68. Per il momento, sappiamo che il nuovo smartphone targato Samsung arriverà sia in versione 4G che in versione con supporto alle reti di quinta generazione. Quello che non si sa ancora per certo è il processore che adotterà l’azienda. Alcuni benchmark trapelati nelle scorse settimane, infatti, ci hanno rivelato la presenza sia del processore Exyno 990 sia del processore Snapdragon 865 di casa Qualcomm.