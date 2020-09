Euronics: arriva il volantino di settembre con supersconti incredibili

Tutti gli utenti che acquistano presso i grandi magazzini saranno contenti di sapere che in questo periodo stanno arrivando i nuovi volantini pubblicitari. Questi sono stati distribuiti ufficialmente anche da Euronics, che ha provveduto così a pubblicizzare tutti i prodotti in merito all’ultima metà del mese di settembre.

A quanto pare l’elettronica, secondo la nota azienda, risulta ancora uno dei principali motivi di spesa degli italiani. Proprio per questo infatti sono stati lanciati i prezzi impressionanti, i quali vanno ad impattare proprio sulla tecnologia in generale. Inoltre gli utenti potranno avere più opportunità, e non solo tra gli articoli in vendita. Potranno infatti tutti acquistare sia all’interno degli Store che sul sito ufficiale, comprendendo ovviamente è un prezzo supplementare per la spedizione della merce.

Euronics lancia ancora una volta il miglior volantino sul mercato, ecco le offerte

Nelle ultime ore il nuovo volantino avrebbe scatenato gli utenti. Euronics propone infatti tanti dispositivi mobili a prezzi bassissimi. Un esempio è il nuovo Samsung Galaxy S20+ ad un prezzo di soli 749 €. Il prezzo di listino ufficiale è invece di 1029 €.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.