Proprio ieri, venerdì 25 settembre 2020, l’operatore di luce e gas Sorgenia ha deciso di regalare un buono Amazon da 150 euro a tutti coloro che decidono di attivare l’offerta di rete fissa, Next Fiber, in combo con un contratto di luce e gas.

Torna dunque l’operazione a premi giornaliera dell’operatore, che questo mese ha reso disponibile più volte il buono da 150 euro, in particolare il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Molto probabile che venga riproposta anche per la prossima settimana. Intanto vi spieghiamo come funziona.

Sorgenia offre un buono Amazon da 150 euro

Il fornitore di luce e gas, attivo anche nella rete fissa grazie alla fibra FTTH di Open Fiber, mette a disposizione, dunque, Next Fiber, l’offerta di rete fissa sottoscrivibile tramite la Promo Back to School dai già clienti Sorgenia o da chiunque volesse attivare una fornitura luce e gas direttamente online.

Next Fiber prevede, in dettaglio, internet illimitato, con velocità massima di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, e nessun costo di attivazione. Incluso nell’offerta, il modem Sorgenia in comodato d’uso gratuito e senza alcun obbligo di utilizzo da parte dei clienti, che potranno usufruire, in caso, di un modem alternativo. Solitamente il costo dell’offerta è pari a 29.99 euro al mese.

Grazie alla promozione Back to School, però, se il cliente ha già attivato o decide di sottoscrivere un contratto luce o gas, avrà uno sconto di 3 euro ogni mese, per un totale di 26.90 euro al mese. Se invece si è già in possesso o si sottoscrive un contratto sia di luce che di gas, grazie alla promo, si riceverà un doppio sconto ricorrente di 3 euro al mese, per un costo mensile pari a 23.90 euro. Sorgenia Next Fiber prevede la domiciliazione del pagamento in fattura su conto corrente o carta di credito. In caso di recesso, è previsto un costo di disattivazione della linea pari a 29.90 euro.

Il buono Amazon in regalo, comunque, può avere valore variabile, in base alle condizioni contrattuali scelte e al giorno di sottoscrizione del contratto. Se si opta, infatti, per la sottoscrizione di un contratto “Trial“, che comprende Luce, Gas e Fibra Sorgenia in un’unica soluzione, si può ottenere un buono Amazon del valore di 150 euro. Se si sottoscrive, invece, un contratto “Dual“, che comprende Luce e Gas senza fibra, si può ottenere un buono regalo Amazon di 100 euro.