Peaky Blinders, After Life e Black Mirror sono 3 serie TV di produzione britannica e che, anche in Italia hanno riscosso un grandissimo successo. Mentre alcune sono già ripartite, per qualcun altra si è bloccata a causa del Covid. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Peaky Blinders, After Life e Black Mirror, ecco la triade britannica

Peaky Blinders, è una serie crime ambientata nella Londra degli anni ’30. Il protagonista è Tommy Shelby, capo banda dell’omonima gang criminale che proprio in quegli anni era nota. Interpretato da Cillian Murphy, il personaggio e tutta la serie hanno riscosso un successo così notevole che, infine, è arrivata la conferma conferma della sesta stagione. Per dirla tutta, è stata confermata anche la settima e, la sesta, è attualmente in produzione. I tempi sono rallentati a causa dell’emergenza COVID-19, ma non manca molto al prossimo debutto sul Netflix.

After Life, è invece una serie scritta e interpretata da Ricky Gervais, uno dei più famosi stand up comedian di questo periodo. Questo dramedy pieno zeppo di black humor parla di un lutto e del cambiamento di un uomo che in seguito alla perdita della moglie, morta di tumore, inizia a dire e fare tutto quello che vuole senza più trattenersi. Appena lo scorso 24 aprile, Netflix ha pubblicato sulla piattaforma tutti gli episodi dell’ultima stagione, la seconda. essendo questo fatto ancora troppo recente, è presto per stabilire se e quando si farà una terza stagione, la quale però è molto probabile.

Per concludere, Black Mirror è probabilmente la serie che tra queste più si sta facendo attendere. A dimostrare il grande successo riscosso da questa serie TV, basti pensare alle 5 stagioni, allo speciale di Natale e a un film interattivo. Purtroppo per i fan, l’autore si è dichiarato al momento impregnato nella scrittura comica e non intenzionato a scrivere una nuova stagione di Black Mirror nel momento attuale. Potrebbe quindi passare molto tempo prima che venga pubblicata una stagione 6.