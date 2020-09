Expert contro MediaWorld: ufficiale il volantino con prezzi all'80%

Stando alle ultime informazioni, è chiaro capire quanto il volantino di Expert sia uno dei migliori in assoluto. Oltre alla grande varietà di merce messa in vendita nei punti installati sul territorio italiano, il colosso permette di avere anche prezzi al di fuori del normale. Il nuovo volantino dunque rispecchia gli ideali di qualità e convenienza che da sempre contraddistinguono il marchio.

I prezzi in questione riguardano soprattutto smartphone, pc e affini, tutta merce in grado di essere acquistata non solo nei punti vendita fisici. Expert permette infatti in maniera del tutto straordinaria di acquistare anche all’interno del sito ufficiale, proprio per permettere alle persone di non venire a contatto con altri individui. Chiaramente bisognerà applicare i costi di spedizione alla merce che dovrà essere consegnata presso il domicilio dell’acquirente.

Expert, il nuovo volantino mette a ferro e fuoco la concorrenza visti i prezzi impressionanti

Expert permette con le nuove offerte di acquistare i migliori dispositivi ai prezzi minori disponibili sul mercato. Un esempio è ovviamente il nuovo Samsung Galaxy S20+ che viene proposto ad un prezzo di soli 799 euro. Il prezzo di listino equivale in realtà a 1029 euro.

Potete trovare infatti anche Xiaomi Mi 10 Lite che viene proposto ad un prezzo di soli 369 € con la nuova connettività in 5G. Ecco infine l’intero volantino per scoprire tutti i prezzi incredibili.