Expert: incredibile volantino con smartphone e pc sottocosto

Uno dei nomi più conosciuti in Italia per quanto riguarda il mondo dell’elettronica e delle grandi vendite fisiche, e chiaramente Expert. Questo colosso che da diversi anni riesce a battere la concorrenza, sarebbe venuto fuori ancora una volta con un nuovo volantino. Questo detiene prezzi inimitabili, i quali vanno a spaziare nel mondo della tecnologia ed in particolare, come detto, all’interno del mondo dell’elettronica.

I prezzi sono davvero invitanti, ed è da segnalare anche la nuova iniziativa che riuscirà a facilitare di molto le cose agli utenti soprattutto in un periodo del genere. Sarà infatti possibile acquistare tutti i prodotti presenti sul volantino anche mediante il sito ufficiale, in modo da non venire in contatto con più persone. Ovviamente bisognerà corrispondere un prezzo per i costi di spedizione.

Expert: arriva il nuovo volantino di fine settembre che propone prezzi interessanti

Stando a quanto riportato, nel nuovo volantino sono presenti tantissimi dispositivi mobili a basso prezzo. Un esempio è il nuovo Samsung Galaxy S20+ a soli 799 €. Ovviamente non finisce qui visto che ci sono tanti altri dispositivi. In questo caso si tratta di un vero e proprio sconto visto il prezzo di listino che corrisponde a 1029 €.

Potete trovare infatti anche Xiaomi Mi 10 Lite che viene proposto ad un prezzo di soli 369 € con la nuova connettività in 5G. Ecco infine l’intero volantino per scoprire tutti i prezzi.