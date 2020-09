WhatsApp: ora si possono recuperare tutti i messaggi cancellati gratis

Il mondo WhatsApp è un ecosistema che ha concesso tantissime opportunità agli utenti, i quali possono andare ben oltre la semplice messaggistica. Il tutto è stato possibile con i nuovi aggiornamenti che hanno reso la piattaforma sempre più interessante e soprattutto famosa nel mondo. Ad oggi non c’è smartphone che non abbia WhatsApp installato al suo interno, il motivo risulta molto semplice.

La comunicazione è diretta e soprattutto sicura, anche se ci sono delle funzioni che spesso e volentieri mettono gli utenti in difficoltà. Una delle più importanti lanciati ormai diversi anni fa è quella che permette di cancellare uno o più messaggi anche se già recapitati al destinatario. Il tutto ovviamente a patto che quest’ultimo non li abbia già letti. Ora come ora però esisterebbe un metodo per recuperare tutto, anche se eliminato definitivamente.

WhatsApp, ecco come recuperare i messaggi cancellati di proposito all’interno della chat

Tanti utenti si chiedevano se fosse possibile una cosa del genere e proprio durante gli ultimi giorni è arrivata la risposta: sì, è possibile recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp. Esiste infatti un’applicazione in grado di risalire ai contenuti cancellati di proposito all’interno di una chat.

Il momento in cui doveste dunque trovarvi con uno o più messaggi eliminati nella vostra chat, potrete recuperarli senza problemi. Il tutto è possibile con un’app che prende il nome di WAMR, la quale è disponibile in questo momento in maniera gratuita. Ovviamente è anche legale, per cui non ci saranno problemi di nessuna natura con la legge.