Utilizzare lo smartphone senza auricolari può fare molto male alla vostra salute. Per questa ragione, quando si è in chiamata è necessario l’utilizzo di un paio di cuffiette. Così il Federal Office for Radiation Protection, (ufficio federale tedesco per la radioprotezione), ha voluto realizzare un elenco preciso e dettagliato delle radiazioni smartphone in base al Sar(Specific Absorption Rate). Nonché il tasso di assorbimento specifico che misurerebbe in Watt per chilogrammo (W / kg) l’energia elettromagnetica assorbita dal corpo quando viene esposto ad un campo elettromagnetico a radiofrequenza.

Radiazioni smartphone: i dispositivi pericolosi sono più di quanti pensiate

Nell’elenco dei dispositivi troviamo:

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg

OnePlus 5T – 1,68 W/kg

Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg

OnePlus 6T – 1,55 W/kg

HTC U12 Life – 1,48 W/kg

Honor 8 – 1,5 W/kg

Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg

Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg

Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg

Huawei GX8 – 1,44 W/kg

” ” P9 – 1,43 W/kg

” ” Nova Plus – 1,41 W/kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg

OnePlus 5 – 1,39 W/kg

Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg

Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg

Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg

HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg

Google Pixel 3 – 1,33 W/kg

OnePlus 6 – 1,33 W/kg

Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg

Honor 9 – 1,26 W/kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg

Honor 5C – 1,14 W/kg

Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Nell’elenco sono stati aggiunti dall’Ufficio federale per la radioprotezione (BfS) anche i dispositivi andati fuori produzione. Va però fatta una distinzione: i valori SAR variano se il telefono si trova vicino all’orecchio durante una chiamata o in tasca. In questo caso i dati rilevati sono basati sulla prima opzione.