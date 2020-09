Il Prime Day di Amazon è sempre stato un evento in grado di attirare l’attenzione di tutti i suoi utenti e non solo. Al pari del Black Friday, Amazon è riuscita sempre a garantire un alto livello con le offerte proposte, facendolo diventare a tutti gli effetti un appuntamento da non perdere.

Quest’anno, a causa della pandemia di Covid-19, l’evento è stato rinviato. Fino ad ora Amazon non aveva lasciato trapelare alcuna notizia in merito, non comunicando nessuna data alternativa per l’evento. Inoltre, con il Black Friday che ormai è alle porte e incombe sulle aziende di tutto il mondo, in molti avevano perso le speranze.

Eppure Amazon, ancora una volta sembra sia riuscita a risollevare la situazione. Ecco le probabili date del Prime Day 2020.

Prime Day 2020, le probabili date

Grazie a The Verge, una delle testate americane più importanti nel mondo della tecnologia, sappiamo che Amazon starebbe programmando il Prime Day 2020 verso metà ottobre, probabilmente nelle giornate del 13 e del 14. Queste date sono state indicate da Amazon in una mail interna per gli utenti e che The Verge ha avuto modo di leggere. Inoltre, in un’altra mail, veniva indicata da Amazon l’impossibilità per l’accettazione di nuove richieste di ferie per il periodo 13-20 ottobre. Una richiesta dovuta probabilmente all’alto carico di lavoro che ci si aspetta per l’evento.

Non resta che attendere una conferma ufficiale e goderci un autunno pieno di offerte, tra il Back to School di settembre, il Prime Day a ottobre e il Black Friday a novembre.