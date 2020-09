Euronics: il mondo delle offerte strepitose è sul nuovo volantino

Tra tutte le aziende che si occupano di vendite fisiche sul territorio in merito al mondo dell’elettronica, Euronics risulta una delle più attive. Questo colosso che ormai ha aperto Store in tutto il paese, riesce chiaramente a battere la concorrenza grazie ai suoi prezzi di cui tutti sono a conoscenza. A dimostrarlo ancora una volta è il nuovo volantino che offre prezzi molto più bassi rispetto a tutti gli altri venditori.

L’obiettivo comune di tutti è quello di far tornare le persone a spendere all’interno degli Store, anche se in questo caso Euronics offre una grande opportunità. Tutti coloro che vorranno ancora evitare di venire a contatto con persone in maniera diretta, potranno usufruire del sito ufficiale. Sarà quindi possibile sfruttare i prezzi del volantino anche acquistando online, ovviamente corrispondendo un costo di spedizione per la merce.

Euronics, arriva il nuovo volantino che propone prezzi impressionanti per il mese di settembre

Ancora una volta smartphone, pc e molto altro ancora sono offerti a prezzi bassissimi sul volantino di Euronics. Potete acquistare dunque tanti top di gamma come Samsung Galaxy S20+ a soli 749 euro.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.