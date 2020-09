Non manca molto all’arrivo della nuova ammiraglia di OnePlus, l’8T. La sua presentazione avverrà il 14 ottobre, tra tre settimane, ma ormai è già stato trapelato quasi tutto su tale dispositivo, a eccezione per qualche dettaglio. Detto questo, il CEO della compagnia ha voluto comunque rivelare tutte le specifiche principali, compreso il prezzo.

Il cuore pulsante del OnePlus 8T sarò lo Snapdragon 865 di Qualcomm. Il processore in questione sarà supportato 8 GB di RAM in alcune versioni fino ad arrivare a 12 GB di RAM per la versione più costosa. Tutto questo andrà ad alimentare un display OLED da 6.55 pollici. La risoluzione di quest’ultimo sarà di 2.400 x 1.080 pixel.

OnePlus 8T

Il comparto fotografico sarà ovviamente di tutto punto. Sulla parte frontale ci sarà un semplice sensore da 16 MP mentre posteriormente ci sarà una configurazione completa. Un grandangolare da 48 MP, un’ultra-grandangolare da 16 MP, un teleobiettivo da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Altro aspetto importante è la batteria da 4.500 mAh, ma soprattutto la tecnologia di ricarica rapida da 65W, la Warp Charge.

Il punto dolente sarà invece il prezzo. Si parte da 599 dollari che verranno convertiti a 599 euro, se andrà bene, a cui poi potrebbe essere aggiunte le differenze regionali di tasse. Un prezzo che quindi diventa sempre più alto rispetto agli anni passati.

È vero che da un lato OnePlus ha presentato una nuova serie di dispositivi pensati per offrire smartphone meno costosi, ma è anche vero che non si tratta di ammiraglie. La compagnia ci aveva abituato in un modo e da un po’ di tempo ha completamente cambiato rotta.