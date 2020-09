Euronics: nuovo volantino e supersconti per gli utenti, ecco fino a quando

Il mondo delle vendite fisiche a subito un grosso contraccolpo con l’arrivo del virus e con tutto ciò che ha determinato l’emergenza. Attualmente però tutti stanno cercando di riprendere la propria attività al meglio, come anche Euronics che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori in assoluto.

Le sue soluzioni sono sempre tra le più gettonate e a dimostrarlo in questo caso è il nuovo volantino appena lanciato che si conferma con prezzi straordinari. Questi permettono infatti di acquistare tanta merce a prezzo di saldo, con sconti che dureranno fino alla fine di questo mese di settembre. Nel frattempo tutti potranno usufruire anche di una grande comodità, ovvero della possibilità di acquistare anche non all’interno degli Store. In poche parole si potrà usufruire del prezzo del volantino anche acquistando online, semplicemente pagando quello che è il prezzo di spedizione.

Euronics: arrivano le nuove offerte del volantino fino a fine mese di settembre

Tutti gli utenti possono godere degli sconti del nuovo volantino di casa Euronics. Ci sono tantissimi oggetti nel mondo dell’elettronica che possono finire nelle vostre mani a prezzo fortemente scontato. Ad esempio ci sono diversi smartphone interessanti, come Samsung Galaxy S20+, il quale viene venduto a 749 €.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.