L’ultima stagione di Call of Duty: Modern Warfare e della modalità battle royale, Warzone, è quasi arrivata. Infinity Ward ha dato ai giocatori alcuni suggerimenti su ciò che l’aggiornamento includerà nel primo trailer. Sembra che quando la nuova stagione sarà rilasciata, il 29 settembre, un nuovo sistema di metropolitana si aprirà sotto Verdasnk.

Il trailer inizia con chiacchiere radiofoniche mentre due personaggi navigano in tunnel bui e abbandonati; dicono che hanno bisogno di trovare un modo per alimentare i treni e che ci sono nemici che arrivano attraverso i tunnel. Nel trailer si scopre che uno degli operatori è Farah, della campagna Modern Warfare, che elimina tutti i nemici nel tunnel.

Call of Duty: Warzone si prepara alla nuova stagione

Nikolai attiva l’alimentazione ai tunnel sotterranei e presto vediamo che i due personaggi si trovano in un sistema di metropolitane sotterranee. Nikolai e Farah, che probabilmente verranno entrambi resi disponibili ai giocatori su Warzone e Modern Warfare come operatori effettivi nella stagione 6, salgono a bordo di una delle auto e si dirigono verso Verdansk.

Una caratteristica particolarmente interessante del trailer arriva subito dopo che tutta l’azione si è interrotta. Dopo che il vagone della metropolitana si è allontanato, la telecamera si sposta su una mappa di Verdansk dove vediamo che sette nuove stazioni della metropolitana sono state aggiunte alla mappa in un percorso che gira all’esterno dell’area di gioco.

Sebbene sia ancora troppo presto per sapere in che modo queste nuove stazioni della metropolitana e le loro auto influenzeranno la mappa, sono sicuri di fornire alcuni nuovi posti per combattere. Per quanto riguarda le altre aggiunte della stagione 6, dovremo attendere ulteriori informazioni da Infinity Ward. Il lancio è previsto per il 29 settembre.