Fanatici di Animal Crossing: New Horizons, ci siete? Nei prossimi giorni Nintendo rilascerà l’aggiornamento autunnale di Animal Crossing, aggiungendo nuovi eventi ed attività stagionali, tra cui anche l’atteso evento di Halloween! Ad annunciarlo è stato la Nintendo stessa sul suo blog:

È ora di celebrare la stagione autunnale in Animal Crossing: New Horizons, il che significa che sta per arrivare un altro aggiornamento gratuito. Preparati per eventi e attività stagionali, oltre a terrificanti dolcetti e scherzetti!

Animal Crossing: New Horizons ha già ricevuto un update minore ad inizio mese che ha anticipato l’arrivo dell’autunno. L’update ha introdotto nuove sfide, insetti, pesci, creature marine ed oggetti d’arredo. E’ possibile scuotere gli alberi per raccogliere ghiande e pigne e realizzare nuovi oggetti, come l’Alberello frutti dell’albero ed altre decorazioni. E’ anche cambiata la vegetazione dell’isola, che ha cominciato a seccarsi e a colorarsi di giallo. Ma cosa possiamo aspettarci da questo più grande aggiornamento autunnale?

Animal Crossing: update d’autunno imminente, cosa dobbiamo aspettarci?

Anzitutto, l’arrivo sull’isola di Fifonio, lo Zar di Halloween e del suo teatrino. Del resto, il suo personaggio era stato già anticipato dal trailer dedicato al secondo update estivo di Animal Crossing: New Horizons, che si è concluso con un avviso riguardo l’aggiornamento autunnale accompagnato dall’immagine di Fifonio.

Ci aspettiamo, ovviamente, un evento Halloween con tanto di dolcetti ed altro oggetti da raccogliere. Nei precedenti capitoli, l’evento di Halloween aveva inizio il 1 ottobre e terminava il 31, e per la notte più spaventosa dell’anno gli abitanti del villaggio gironzolavano sull’isola travestiti da Zucca per fare dolcetto o scherzetto. Dunque ci aspettiamo qualcosa del genere.

Infine, come successo con i capitoli precedenti, potrebbe giungere sull’isola anche Cedrone, in occasione della Festa d’autunno. Trattandosi della festa del Ringraziamento americano, questa festività si celebra nel mese di Novembre e pertanto potrebbe essere introdotto con un secondo aggiornamento autunnale. Cedrone è un simpatico cuoco tacchino protagonista della sfida culinaria, che ci chiederà di cercare alcuni ingredienti per cucinare dei piatti.