Vodafone: le nuove offerte contro TIM Iliad fino a 50 giga

Tutti gli utenti che hanno avuto Vodafone almeno una volta nella loro vita sul proprio smartphone, sanno che si tratta del gestore migliore per ricezione e qualità. Stiamo infatti parlando di un’azienda che da anni naviga nel settore della telefonia mobile, difficilmente perdendo terreno rispetto alle altre aziende.

Ultimamente però è capitato che qualcuno sia riuscito a fare di meglio, almeno sul lancio di nuove promozioni. Iliad infatti è stata in grado di rubare tanti utenti a Vodafone grazie alle sue offerte low cost. Per questo motivo ora il gestore anglosassone vuole recuperare terreno e utenti, in modo da risalire in classifica. Proprio per questo sono nate tre nuove offerte da dedicare agli ex utenti fino a 50GB.

Vodafone spinge ancora: arrivano le tre promozioni che puntano a recuperare pubblico

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga