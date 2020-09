MediaWorld: nuove offerte nel volantino di settembre sugli smartphone

Anche MediaWorld insieme a tutti gli altri Store della concorrenza ha deciso di far ritornare le persone a spendere all’interno degli Store. Questo grazie ai suoi volantini, i quali vengono costantemente aggiornati con tanti nuovi prodotti interessanti da acquistare al prezzo migliore. In questo caso la promozione è davvero ottima, visto che comprende vari tipi di smartphone e diversi pezzi dell’elettronica in generale.

Saranno dunque disponibili tantissimi prezzi molto più bassi del solito, con alcune novità che di certo salteranno subito all’occhio. L’obiettivo di MediaWorld è quello di far vedere fin da subito chi comanda, lanciando gli stessi prezzi anche al di fuori degli Store. Gli utenti potranno infatti anche acquistare online i prodotti, semplicemente corrispondendo il prezzo di spedizione che è pari a 4,99 €.

MediaWorld: il nuovo volantino stupisce gli utenti grazie ai prezzi mai visti prima

Ci sono tantissimi pezzi all’interno del nuovo volantino che meritano un approfondimento, ma più di tutti certamente il nuovo Samsung Galaxy S20. Questo include al suo interno le migliori caratteristiche per quanto concerne un top di gamma, con un prezzo di soli 669 €.

Sono presenti poi anche altri dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.