L’operatore Vodafone Italia ha recentemente lanciato una nuova promozione che include 6 mesi di DAZN e alcuni pacchetti della piattaforma Vodafone TV. Il servizio subirà successivamente dei cambiamenti.

Tra questi cambiamenti verrà inserito anche un abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime completamente gratuito. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Vodafone regala 12 mesi di Amazon Prime

Andando con ordine, la promo relativa ai 6 mesi inclusi di DAZN è stata estesa anche ai già clienti con pacchetti Vodafone TV Sport Plus e Sport Plus e Intrattenimento. In tal modo, anche chi ha attivato questi pacchetti prima dello scorso 10 settembre può usufruire delle 6 mensilità di DAZN. Tornando invece alle nuove attivazioni, gode di una proroga la promozione che fa parte dei contenuti base di ogni pacchetto del servizio, ovvero l’inclusione di Amazon Prime per 6 mesi.

Terminati i 6 mesi inclusi il servizio si rinnova automaticamente al costo di 3.99 euro al mese con addebito in fattura. Per i pacchetti Vodafone TV Intrattenimento, Sport Plus e Sport Plus Intrattenimento è tuttavia in arrivo una novità. A partire dal 29 settembre infatti, la sottoscrizione dei pacchetti sopra descritti comporterà il ricevimento di ben 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime. Per tutti gli altri pack continueranno invece fino al 6 novembre gli attuali costi e promozioni.

Insomma, se state cercando una nuova offerta e in più vorreste attivare un abbonamento ad una piattaforma di contenuti in streaming questo è il momento giusto. Potreste infatti averle entrambi ad un prezzo molto conveniente. Non vi resta che attendere ancora qualche giorno e andare a dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.