Ci sono tantissimi utenti che preferiscono comunicare telefonicamente in modo privato con altre persone piuttosto che scambiarsi obbligatoriamente il proprio numero di telefono per inviare e ricevere messaggi. La tecnologia e la sua evoluzione oggi permette non solo di inviare messaggi di testo in modo anonimo, bensì permette anche di farlo in maniera veloce ed economica grazie alle numerose applicazioni che sono disponibili su tutti i dispositivi Android e Apple.

Mandare messaggi anonimi con le applicazioni: ecco quelle più utilizzate attualmente

Le applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate sono senza ombra di dubbio Telegram e WhatsApp, entrambe utilizzate per scopi differenti visto che offrono servizi differenti anche se la loro funzione principale è quella di offrire una comunicazione mobile semplice, veloce e gratuita. Queste due applicazioni, però, non permettono di inviare messaggi anonimi, difatti è necessario iscriversi con il proprio numero dopo averle scaricate dal proprio Play Store o App Store.

Fortunatamente ci sono delle alternative per Hugh tenti che preferiscono comunicare con un’altra persona senza dover scambiare il proprio numero. La prima valida alternativa è Wassame disponibile solo per gli utenti con un dispositivo Android con cui è possibile scambiarsi dei messaggi con altre persone in maniera anonima.

La seconda alternativa è Threema disponibile per gli utenti Apple e per quelli Android, ma ci sono dei costi da sostenere in app. Non richiede alcun tipo di iscrizione, ma solamente chiede ai suoi utenti di inserire un nome ID a piacimento, non deve essere per forza il proprio nome e cognome.