La nota azienda Logitech ha da poco presentato ufficialmente il suo nuovo mouse, ovvero il nuovo MX Anywhere 3. Si tratta di un mouse wireless caratterizzato dalle dimensioni piuttosto compatte e pensato in particolare per i professionisti e per gli sviluppatori che hanno bisogno di avere un dispositivo compatto ma dalle alte prestazioni.

Ecco il nuovo mouse MX Anywhere 3 di Logitech

Il nuovo mouse dell’azienda è stato ideato, come già accennato, per tutti i professionisti che hanno bisogno di un dispositivo che offre delle ottime performance ma che sia in grado di essere trasportato dovunque. Il dispositivo è stato infatti progettato per scorrere su diverse tipologie di superficie, come ad esempio il vetro.

Il nuovo mouse di Logitech può essere ricaricato tramite una porta di ricarica Type C e dovrebbe garantire 70 giorni di autonomia con una ricarica completa. Con una ricarica rapida di un minuto, invece, sarà possibile utilizzare il dispositivo per ben 3 ore di fila. Il device è inoltre wireless e può essere utilizzato fino a 10 metri di distanza. Tramite la presenza della tecnologia Bluetooth o il dongle USB Unifying, poi, sarà possibile collegare il mouse contemporaneamente fino a tre dispositivi.

Il General Manager di Creativity and Productivity di Logitech, in particolare, ha così dichiarato: “MX Anywhere 3, l’ultimo arrivato nella famiglia degli eccellenti prodotti MX, è appositamente pensato per creare, progettare e lavorare alla velocità della luce così da gestire qualsiasi necessità. Progettato per migliorare l’esperienza di lavoro in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi a lavorare, MX Anywhere 3 è comodo da utilizzare ed è perfetto per chi ha le mani piccole.”

Prezzi e disponibilità

Il nuovo mouse di Logitech (compatibile con Windows®, macOS, iPadOS, ChromeOS e Linux) sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 25 settembre ad un prezzo di 89,99 euro.