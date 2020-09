Iliad batte Vodafone e TIM con 100GB e tutto senza limiti, ecco il prezzo

Stare dietro a Iliad e a tutti i suoi grandi risultati attualmente risulta davvero complicato per qualsiasi forma di gestore in Italia. L’azienda è riuscita in quello che nessuno credeva possibile, ovvero a dominare in poco tempo dal suo arrivo ufficiale. Iliad sta dimostrando di essere un’azienda quadrata sotto tutti gli aspetti, e non solo per quanto concerne i prezzi e i contenuti offerti all’interno delle promozioni.

Stiamo parlando infatti di un provider che riesce a tirare fuori grandi risultati anche grazie alla qualità del servizio. Se inizialmente la ricezione non era ottimale, ora tutto è cambiato con dati fortemente incoraggianti rispetto al principio. Inoltre gli ultimi dati rivelati in merito ai primi due anni mostrano 6,3 milioni di utenti e 162 milioni di euro di fatturato.

Iliad: c’è una nuova promozione che vale fino al prossimo 15 ottobre ed offre 100 giga

Iliad sta pian piano arrivando all’apice delle classifiche di gradimento, soprattutto grazie alle sue offerte che permettono di avere i migliori contenuti. Questi vengono offerti in grande quantità rispetto a quanto visto con la concorrenza, senza tralasciare poi il prezzo finale che risulta sempre competitivo. Ora come ora però a destare lo stupore di tutti è la nuova offerta temporanea lanciata dal gestore, la quale è disponibile ormai da quattro giorni.

Stiamo parlando della Flash 100, soluzione che riesce ad unire sotto lo stesso nome ogni tipo di qualità. Al suo interno sarà possibile trovare per soli 9,99 € al mese per sempre, minuti ed SMS senza limiti con 100 giga in 4G per navigare sul web. La promo è disponibile fino al prossimo 15 ottobre.