Iliad: nuovi dati incredibili e rete fissa con fibra per tutti

Il numero di persone che credeva in una grande cavalcata di Iliad il giorno del suo lancio ufficiale in Italia, era davvero bassissimo. È inutile infatti parlare di quanto scetticismo ci fosse intorno a questo nuovo provider, il quale pur provenendo dalla Francia è diventato un punto fisso dei clienti italiani.

Siamo parlando infatti di un’azienda che si occupa di telefonia mobile che da ormai due anni e svariati mesi a questa parte sta portando grandi risultati. Gli ultimi dati fanno capire quanto sia importante il lavoro svolto da parte di Iliad mese dopo mese, il quale ha comportato anche un cambiamento in termini di ricezione. Questa, che sembrava essere il punto debole del provider, è diventata finalmente di gran livello.

Iliad, i numeri fanno capire quanto il gestore sia ormai un colosso mentre si pensa alla rete fissa

Tutti coloro che utilizzano Iliad saranno ben contenti di conoscere i numeri del gestore relativamente ai primi due anni di esercizio. Secondo il comunicato ufficiale, Iliad avrebbe raccolto 6,3 milioni di utenti con un fatturato di 162 milioni di euro. Questi sono numeri destinati a crescere, soprattutto grazie alle promo migliori che sono ancora disponibili.

Nel frattempo però si pensa ad un nuovo traguardo da raggiungere e che a quanto pare risulta essere in cima alla lista. Stiamo parlando della rete fissa, la quale potrebbe arrivare, secondo le indiscrezioni, a partire dalla prossima estate del 2021. L’accordo con Open Fiber ha infatti dato i suoi frutti, fino a promettere una rete in fibra ottica a tutti coloro che decideranno di scommettere sul gestore anche per quanto concerne la rete in casa.