Samsung ha annunciato il Galaxy Watch 3 insieme alla sua ultima serie di smartphone Note 20. Lo smartwatch sta già ricevendo il suo primo aggiornamento che porta la versione del firmware R845FXXU1BTH4 ed è attualmente in fase di lancio in Vietnam. Con una dimensione di 54,90 MB, la nuova versione del software sarà presto rilasciata in Corea del Sud e in altri paesi nei prossimi giorni. Per controllare manualmente l’aggiornamento, vai all’app Galaxy Wearable, quindi ‘ Controlla aggiornamento software’.

Come per il log delle modifiche, l’aggiornamento offre una migliore qualità e stabilità in VO2 Max, SpO2, punteggio del sonno, frequenza cardiaca e misurazione dello stress. In precedenza, più clienti in Corea del Sud si erano lamentati della presenza di un bug con la funzione di monitoraggio del sonno. Il team ufficiale ha anche confermato che c’era un errore e ha promesso di rilasciare una nuova versione per risolvere tutti i problemi.

Galaxy Watch 3: l’aggiornamento aumenta la durata della batteria

Oltre a ciò, questa seconda versione del firmware migliora anche la durata della batteria del Galaxy Watch 3. Come al solito, gli utenti dovrebbero assicurarsi di eseguire il backup dei propri dati prima di tentare il download. Inoltre, questo aggiornamento non arriverà su tutte le unità contemporaneamente. Pertanto, se non hai ricevuto questo aggiornamento, abbi solo un po’ di pazienza.

Se non conoscete il wearable, Galaxy Watch 3 è disponibile in due diverse dimensioni, ovvero 41 mm e 45 mm, con display rispettivamente da 1,2 pollici e 1,4 pollici. Lo smartwatch è più sottile e più piccolo pur essendo circa il 15% più leggero. Sotto il cofano, il Galaxy Watch 3 utilizza il chipset Exynos 9110 abbinato a 1 GB di RAM e 8 GB di memoria integrata.