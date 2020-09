Euronics: nuovo volantino di settembre con il grande sottocosto

Tutti coloro che parlano di Euronics lo fanno con cognizione di causa, dal momento che il noto venditore fisico ha dimostrato di essere uno dei migliori. Da diversi anni la strategia non è cambiata, proponendo sempre gli stessi prezzi vantaggiosi su tutto il mondo dell’elettronica. Il nuovo volantino lo dimostra ancora una volta, con merce molto quotata che viene offerta a prezzo di saldo.

In questo momento tutti coloro che vorranno acquistare un prodotto del volantino potranno inoltre beneficiare di una grande comodità. Siamo parlando ovviamente della possibilità di acquistare uno dei prodotti del volantino anche mediante lo Store online. Questo comporterà dunque una spesa di spedizione che sarà a carico del compratore.

Euronics, ora arrivano le nuove offerte con il volantino relativo al mese di settembre

Il nuovo volantino di Euronics propone tanti prezzi vantaggiosi, soprattutto nel mondo dell’elettronica e ancor di più tra computer e smartphone. A saltare all’occhio sono certamente i top di gamma, ovvero gli smartphone più richiesti dal pubblico. Questi mettono in mostra grandi marchi come l’esempio Samsung con il suo Galaxy S20+. Questo arriva ad un prezzo di 749 €, i quali risultano davvero interessanti visto il prezzo di listino di 929 €.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.