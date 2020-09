Euronics: nuovo volantino e prezzi strepitosi solo per poco tempo

Acquistare all’interno dei negozi fisici è un culto nel paese italiano, anche se dopo l’emergenza tutto è andato via via scemando. Attualmente l’ambito elettronico è uno di quelli più richiesti, vista l’opportunità di poter acquistare degli smartphone a prezzi molto interessanti. Euronics propone infatti il suo nuovo volantino che fa vedere costi estremamente ridotti rispetto alla concorrenza, i quali permetteranno dunque di acquistare molto in ambito elettronico.

Diversi prodotti sono stati dunque abbassati al minimo storico, per cui potrebbero andare esauriti in pochi giorni. L’opportunità di acquistare un articolo con i prezzi del volantino è disponibile all’interno dello Store, ma non solo. Infatti tutti potranno acquistare anche tramite il sito ufficiale. In questo caso sarà previsto comunque un costo di spedizione.

Euronics: arrivano le migliori offerte nel nuovo volantino del mese di settembre

Tante nuove offerte sono disponibili grazie al volantino di casa Euronics. Tutti sanno di poter acquistare uno smartphone al prezzo minimo storico, soprattutto all’interno della fascia riservata ai top di gamma. Il nuovo Samsung Galaxy S20+ ad esempio viene venduto a 749 €, e pensando che il prezzo di listino corrisponde a 929 €, ecco il vostro affare fatto.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.