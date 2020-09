A quanto pare, WindTre ha intenzione di lanciare settimana prossima una nuova offerta dedicata ai bambini chiamata Cube Kids. Questa riguarda i bambini di età inferiore ai 6 anni ed ha in serbo per loro un bundle mensile con 60 Giga di traffico dati con un canone mensile di 8,99 euro al mese con Easy Pay. Dopo i primi tre mesi, il prezzo arriverà a 9,99 euro. All’interno dell’offerta possiamo anche trovare l’app di Edutainment Papumba, inclusa per 12 mesi tramite il coupon offerto.

WindTre: l’operatore arancione aiuta i bambini ad apprendere nozioni importanti

L’app in questione consentirà i bambini in età prescolare di poter apprendere nozioni importanti di alfabetizzazione, matematica e molto altro tramite dei percorsi interattivi. Dopo i primi 12 mesi, l’app vedrà il suo rinnovo automaticamente al costo di 5,99 euro al mese. L’addebito su metodo di pagamento sarà registrato su App Store o Play Store.

Il costo di attivazione dell’offerta di WindTre, in partenza il 21 settembre 2020, sarà di 6,99 euro invece di 49,99 euro con offerta attiva per 24 mesi. I 43 euro che rimangono, rateizzati in 24 rate da 1,80 euro al mese, non saranno addebitati nel caso in cui l’offerta resterà attiva per tutta la durata contrattuale prevista.

Come tutti sanno, la SIM dovrà essere per forza intestata ad un maggiorenne, il quale dovrà comunque fornire al rivenditore i dati del minore, reale utilizzatore di quest’ultima. Questa, inoltre, prevede l’attivazione automatica e senza costi aggiuntivi dell’applicazione WindTre Family Protect. La sua funzione è molto importante perché si occuperà di proteggere la navigazione dei bambini. In più si arricchisce con la nuova funzione chiamata “Tempi di Utilizzo“, la quale monitora l’attività online dei bambini.