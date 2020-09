A quanto pare è tempo di aggiornamento per numerosi device della famiglia Samsung e Huawei, le due aziende infatti hanno deciso di lanciare un po’ di aggiornamenti di sistema per alcuni dei loro telefoni appartenenti a classi non top di gamma, vediamoli insieme.

Numerosi modelli in aggiornamento

Il primo della lista sembra essere Samsung Galaxy M31, il quale riceve l’aggiornamento software M315FXXU2ATI4 contenente diverse novità piuttosto interessanti, infatti al suo interno abbiamo la nuova One UI 2.1 con le patch di sicurezza di Settembre, in più abbiamo alcuni miglioramenti generali legati alle icone e alcune piattaforme dello smartphone.

L’aggiornamento è disponibile in India, ma presto arriverà in tutto il resto del mondo, per scaricarlo vi basterà semplicemente andare nelle impostazioni dedicate all’aggiornamento software.

Il secondo della Lista è il fratello maggiore del precedente, parliamo del Galaxy M51, il quale riceve un update di 190 megabyte con il software M515FXXU1ATI1, il quale introduce le patch di sicurezza di Agosto, scelta inspiegabile vista ormai la loro antiquatezza.

Per aggiornare lo smartphone i passi da seguire sono i medesimi descritti sopra.

Per ultimo abbiamo il noto Huawei P40 Lite, smartphone dell’azienda cinese che riceve così l’EMUI 10.1.0.236, la quale porta con se le patch di sicurezza di agosto ed il box di ricerca di Huawei Petal Search, molto importante la patch dal momento che chiude una falla critica e 21 di alto livello.

Per aggiornare il device Huawei vi basterà recarvi presso l’apposito pannello degli update oppure sfruttare l’App Supporto, le modalità differiscono vista la perdita dei servizi Google subita da Huawei a causa di Trump.