Euronics: volantino incredibile con prezzi in supersconto e una sorpresa

Il mondo Euronics risulta uno di quelli più inclini a proporre oggetti convenienti al pubblico, soprattutto per quanto concerne l’elettronica in generale. A dimostrare ancora una volta tale tipo di attitudine da parte dell’azienda è il nuovo volantino, quello che nel mese di settembre mostra i prezzi migliori anche rispetto alla concorrenza.

Sarà infatti possibile acquistare varie tipologie di merce a prezzi mai visti prima d’ora sul mercato. Inoltre Euronics consente a tutti di avere una comodità in più: sarà infatti possibile effettuare gli acquisti i prezzi visti sul volantino anche mediante il sito ufficiale. In questo caso però gli utenti dovranno corrispondere per forza di cose un costo per la spedizione della merce presso il loro domicilio.

Per avere tutte le offerte migliori da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Euronics, arrivano le nuove offerte del volantino del mese di settembre

All’interno del nuovo volantino sono tanti i prezzi che hanno destato stupore nel pubblico. Ovviamente quelli in riferimento agli smartphone e all’elettronica in generale hanno attirato un gran numero di persone. Basta infatti prendere in esame il nuovo Samsung Galaxy S20+, il quale arriva con un prezzo di 749 € in confronto al prezzo di listino originale che si attesta sui 929 €.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.