Sono molto attesi i nuovi smartphone del colosso cinese Xiaomi, più precisamente stiamo parlando dei modelli Mi 10T Pro e Mi 10T. Nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni che riguardano i prezzi previsti per l’Europa.

La notizia arriva dal leaker cinese Digital Chat Station e ha mostrato quella che dovrebbe essere l’etichetta di vendita che accompagnerà il modello Pro. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 10T Pro: in arrivo in Europa a meno di 700 euro

Sull’etichetta mostrata dal leaker possiamo subito notare il prezzo, che corrisponde a 699 euro. Abbiamo anche notato che il device integrerà un processore Qualcomm Snapdragon 865, un display con frequenza di aggiornamento adattiva fino a un massimo di 144 Hz e una batteria da 5.000 mAh.

Le informazioni tecniche incluse nell’etichetta confermano quanto trapelato in precedenza sul dispositivo. Dunque manca soltanto conoscere la data di presentazione ufficiale dei nuovi Mi 10T di Xiaomi. Vi ricordo invece che il modello base dovrebbe montare un display da 6.67 pollici on una risoluzione da 2400×1080 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 865 con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

Il modello Pro invece avrà 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Grazie alla compatibilità con il 5G, la velocità di connessione può raggiungere i 10/25 Gb/s. In Xiaomi Mi 10T Pro non è possibile aggiungere una scheda SD in quanto non supporta l’archiviazione espandibile. La capacità della batteria del Xiaomi Mi 10T Pro è di 5000 mAh è il modello presenta il supporto per la ricarica veloce, che non richiede molto tempo. Non è prevista la ricarica wireless, ma la sua assenza in questa fascia di prezzo non è un problema.