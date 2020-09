Vodafone supera Iliad e TIM con 3 offerte fino a 50 giga

La storia di Vodafone è ormai sotto gli occhi di tutti, visto che è sfociata nella leadership assoluta nel mondo della telefonia mobile. Il colosso anglosassone domina non solo in Italia, ma nel continente europeo in generale grazie alla sua rete super estesa.

Stiamo parlando infatti di un’azienda che è stata in grado di costruire la rete 4G più estesa in tutta Europa, con tantissimi utenti al seguito. Il merito è dunque quello di avere una grande qualità in termini di ricezione, anche se qualcuno continua a criticare il costo delle offerte. Dopo aver visto tanti utenti finire alla concorrenza, Vodafone ha deciso di avviare una nuova campagna Winback, la quale potrà portare indietro gli ex utenti. Ci sono infatti tre promozioni fino a 50 giga che non potete non valutare per un rientro.

Vodafone, ecco le migliori promozioni per provare a rientrare con il gestore più forte di tutti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga