Vodafone supera Iliad e TIM con tre promo fino a 50GB in 4G

Vodafone ha lanciato delle offerte molto interessanti durante gli ultimi anni, tanto da diventare il gestore di riferimento nel panorama mobile. Tutti sanno che è difficile trovare una qualità maggiore senza scegliere questa azienda, da quali inoltre in Europa risulta la migliore in assoluto. La sua rete 4G è infatti la più estesa, garantendo dunque una copertura senza eguali.

Da qualche tempo però diversi utenti avrebbero pensato di scappare via e di recarsi presso altri gestori come Iliad, con prezzi molto più bassi. Per questo è stata lanciata ufficialmente una nuova campagna promozionale che ha visto molte persone rientrare. Inoltre ci sono delle promozioni dedicate proprio agli ex utenti, le quali includono davvero tutto al loro interno. Si arriva fino a 50GB.

Vodafone: lanciate ufficialmente tre nuove offerte fino a 50GB

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga