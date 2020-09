Dopo aver presentato ufficialmente il suo primo medio di gamma, ovvero il OnePlus Nord, la nota azienda cinese si sta preparando per l’arrivo ufficiale del suo prossimo top di gamma. Nello specifico, stiamo parlando del nuovo OnePlus 8T e, secondo le ultime indiscrezioni, la data della sua presentazione ufficiale si terrà ad ottobre.

OnePlus 8T è quasi pronto al debutto ufficiale

A svelare i nuovi rumors e leaks del prossimo device targato OnePlus è stato il noto leaker Ishan Agarwal. Secondo quanto rivelato dal leaker, in particolare, l’azienda cinese presenterà il suo nuovo smartphone top di gamma il prossimo 14 ottobre. Rispetto agli anni precedenti, quindi, sembra che l’azienda presenterà il nuovo device della serie T più o meno nello stesso periodo dei precedenti modelli.

A differenza dello scorso anno, però, sembra che per la serie T di quest’anno ci sarà un solo modello. I rumors e i leaks, infatti, parlano esclusivamente del prossimo OnePlus 8T e sembra che non sia previsto l’arrivo sul mercato di una eventuale versione Pro. Staremo a vedere se sarà realmente così. Nel frattempo, vi ricordiamo che questo device è già stato avvistato online in alcune immagini renders.

Stando a queste immagini, il prossimo top di gamma di OnePlus potrà vantare sul fronte un display AMOLED con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ con un piccolo foro laterale. Non dovrebbe mancare poi un elevato refresh rate pari a ben 120Hz, mentre sul posteriore ci saranno alcune novità. Quest’anno, infatti, le fotocamere posteriori non saranno più collocate verticalmente al centro della scocca ma saranno poste lateralmente in una zona nera rettangolare.