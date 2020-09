MediaWorld: arriva il nuovo volantino che batte tutti sugli smartphone

Il colosso MediaWorld ha lanciato nuovi sconti ultimamente ma a sorprendere è di sicuro l’ultimo volantino del mese di settembre. Si sta cercando infatti di riportare le persone a spendere all’interno degli Store, soprattutto dopo l’emergenza causata dal virus che tutti conoscono. Ovviamente i prezzi in questione sono tra i più bassi, come accade spesso quando MediaWorld decide di muoversi.

Tra gli articoli più interessanti ci sono chiaramente quelli del mondo dell’elettronica, i quali sono presenti in quantità importante. Tutti gli utenti, qualora volessero evitare contatti fisici all’interno degli Store, potranno tranquillamente acquistare dal sito web. In questo caso però bisognerà pagare un costo supplementare per quanto concerne le spese di spedizione pari a 4,99 €.

MediaWorld: nuovo volantino e prezzi da capogiro per tutti gli utenti che vogliono acquistare elettronica

Uno degli articoli che sta facendo più scalpore all’interno del volantino in questione è di sicuro il nuovo Samsung Galaxy S20. Questo è stato lanciato ad un prezzo di soli 669 €, i quali a confronto con il prezzo di listino pari a 929 € risultano davvero una grande occasione.

Sono presenti poi anche altri dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.