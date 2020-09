MediaWorld e il suo nuovo volantino con smartphone top di gamma low cost

MediaWorld così come tutti gli altri vettori fisici sul territorio italiano, ha subito una grave crisi con l’arrivo del virus. Adesso per l’azienda è pronta a far vedere di essere una delle migliori in assoluto, e proprio per questo ho deciso di lanciare un nuovo volantino che offre prezzi importanti. Questi sono ovviamente tra i più bassi, come succede spesso in casa MediaWorld.

Ci sono tantissimi articoli in vendita, per cui gli utenti potranno decidere anche di spaziare tra un prodotto piuttosto che l’altro. Il tutto permetterà quindi di risparmiare diversi soldi rispetto ai prezzi ufficiali di listino. Inoltre c’è una grande novità che vede per tutti l’opportunità di poter acquistare anche dal sito online. L’offerta dunque non è solo valida per quanto riguarda gli acquisti all’interno dello Store, ma anche a distanza con un costo di spedizione pari a 4,99 €.

MediaWorld: arriva il nuovo volantino che offre a prezzi interessanti per tutti

Gli utenti potranno acquistare il meglio in assoluto, contando che il nuovissimo Samsung Galaxy S20 viene offerto ad un prezzo di soli 669 €. Ricordiamo che il prezzo di listino ufficiale dello smartphone corrisponde a 929 €. Sono presenti poi anche altri dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.