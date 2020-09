Expert: ufficiale il nuovo volantino che propone smartphone al minimo

Parlare di Expert ormai è superfluo, visto che tutti conoscono la forza della nota azienda sul territorio italiano. Quando si parla di elettrodomestici ma soprattutto di elettronica, non si può pensare di non valutare i prezzi proposti da quello che risulta essere a tutti gli effetti un vero colosso nel campo. Attualmente è venuto fuori il nuovo volantino di settembre, il quale mostra dei prezzi estremamente sorprendenti e convenienti. Il mondo dell’elettronica è ancora una volta quello più interessante.

Sarà infatti possibile risparmiare cifre importanti su diversi smartphone e prodotti del genere, ma questa volta con una grande differenza. Se prima Expert rendeva disponibili i prezzi del suo volantino solo all’interno dello Store, ora sarà possibile acquistare con gli stessi prezzi anche online. Ovviamente andrà pagato a parte il costo di spedizione.

Expert, arriva finalmente il nuovo volantino che lancia l’elettronica ai massimi livelli

Se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare un po’ di articoli nel mondo dell’elettronica, Expert la fornisce su un piatto d’argento. C’è infatti il nuovo volantino che mette in bella mostra alcuni prezzi interessanti, come ad esempio quello del nuovo Samsung Galaxy S20+ che costa solo 799 euro.

Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono tantissimi altri smartphone come ad esempio Xiaomi Mi 10 Lite che viene proposto ad un prezzo di soli 369 € con la nuova connettività in 5G.