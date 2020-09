Expert: il nuovo volantino con sottocosto stupisce gli utenti

Non ci sono mai stati dubbi sul fatto che Expert fosse uno dei vettori di vendite fisiche più importanti in Italia. L’azienda infatti, nonostante il periodo di crisi, è riuscita a ripartire al massimo con le sue offerte incredibili. Il nuovo volantino è venuto fuori con prezzi davvero sorprendenti soprattutto in merito alla tecnologia e all’elettronica.

Sarà possibile dunque ottenere un grande risparmio con i prodotti all’interno dell’elenco, i quali potranno essere acquistati anche sul sito ufficiale. Questa grande opportunità viene fornita per la prima volta, anche se comunque tutti gli utenti che acquisteranno dovranno corrispondere il prezzo della spedizione.

Expert: arriva il volantino di settembre che offre soluzioni davvero invitanti

Uno dei punti forti su cui Expert ha deciso di battere e l’elettronica, ambito all’interno del quale gli smartphone vanno veramente forte. Uno dei migliori in rapporto qualità prezzo è chiaramente il nuovo Samsung Galaxy S20+, il quale a un prezzo di 799 €. Si tratta di un ottimo sconto anche pensando al prezzo di listino che equivale a 1000 €.

Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono tantissimi altri smartphone come ad esempio Xiaomi Mi 10 Lite che viene proposto ad un prezzo di soli 369 € con la nuova connettività in 5G. Chiaramente saranno anche altri i vantaggi che l’azienda offrirà, come ad esempio la rateizzazione o altre assicurazioni che potranno salvaguardare l’incolumità del vostro smartphone.