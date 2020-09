E’ oramai chiara la strategia commerciale di WindTre. Per tutta l’estate, il provider ha messo a disposizione dei nuovi clienti una serie di tariffe low cost con consumi quasi illimitati. Il gestore cerca di far presa su quanti più utenti possibili per contrastare TIM, Vodafone ma soprattutto Iliad che di mese in mese si dimostra essere competitor molto agguerrito.

Proprio per una rivalità nei confronti dell’operatore francese, WindTre lancia una nuova e particolare tariffa chiamata WindTre Go 70 Fire+.

WindTre, ancora disponibile l’offerta all inclusive con 70 Giga internet

I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno diritto ad un pacchetto di contenuti che prevede chiamate illimitate su tutto il suolo nazionale, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta si attesta sui 6,99 euro ogni mese. Gli abbonati dovranno aggiungere solo 10 euro una tantum per la dotazione della SIM.

A differenza di altre iniziative, Go 70 Fire+ rappresenta una tariffa Limited Edition. Per questa ragione, ad oggi, solo gli abbonati in alcune città potranno procedere con l’attivazione. Tra le città compatibili segnaliamo Bari, Venezia e Trieste.

Come alle iniziative legale alla portabilità del numero, non sarà possibile procedere all’attivazione di WindTre Go 70 Fire+ attraverso il sito ufficiale del gestore. Gli utenti che sono interessati, previa verifica della disponibilità della tariffa, dovranno rivolgersi ad uno store ufficiale del provider sul territorio. Gli abbonati che possono attivare la promozione sono tutti gli attuali clienti di TIM, Vodafone, Fastweb e di tutti gli operatori virtuali come Iliad, ho.mobile, Kena Mobile.