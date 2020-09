Nelle precedenti settimane, i dirigenti di Iliad hanno presentato agli addetti ai lavori un nuovo punto sullo stato di crescita dell’operatore. I numeri del provider continuano ad essere molto esaltanti: ad oggi, più di sei milioni di abbonati hanno scelto l’operatore francese. Confortati dai risultati, la strategia commerciale di Iliad continuerà a focalizzarsi sulla promozione Giga 50.

Iliad, come liberarsi dei problemi di rete grazie a questo sistema fai da te

I dati esaltanti di Iliad si scontrano però con quelle che sono le perduranti anomalie del gestore. Durante l’estate, a tal proposito, migliaia di utenti hanno segnalato ancora ingenti anomalie per la connessione internet.

L’evidenza è chiara: anche a causa della giovane età dell’operatore, i clienti che attivano un nuovo profilo ancora non possono contare sulla copertura integrale del territorio. Specialmente in aree non densamente popolate e suburbane potrebbero verificarsi problemi per la navigazione di rete.

Ovviamente Iliad è in costante opera per eliminare la maggior parte di questi problemi. Inoltre, notizia certamente positiva, proprio gli utenti hanno scoperto una soluzione fai da te per ottemperare proprio ai problemi di rete.

In base all’esperienza degli abbonati, è emerso come la connessione 3G sia più stabile ed affidabile della connessione 4G. In caso di mancanza di segnale è quindi possibile effettuare un semplice passaggio da 4G a 3G attraverso le impostazioni del proprio smartphone.

Questa soluzione è molto vantaggiosa per le piccole anomalie di rete. Per problemi strutturali, invece, è necessario attendere la fine dei lavori per le antenne di proprietà.