Garmin ha lanciato sul mercato un nuovo Smartwatch, il Forerunner 745, perfetto soprattutto per allenarsi. È il primo tracker dell’azienda che non solo raccoglie dati durante gli allenamenti ma li utilizza per consigliare se e con quale intensità proseguire.

Oltre agli strumenti appena citati, questo nuovo dispositivo offre una serie di funzioni innovative, tra cui il monitoraggio dell’ossigeno presente nel sangue. Una caratteristica simile è già presente in molti dei prodotti Garmin di fascia alta ed è stata appena introdotta nell’Apple Watch con la nuova Serie 6.

Il sensore di ossigeno nel sangue, che Garmin chiama Pulse Ox, ha lo scopo di consentire alle persone anche di vedere quanto dormono, se si adattano ai cambiamenti di altitudine e così via. Il dispositivo è concepito per essere indossato tutto il tempo e raccogliere le informazioni necessarie. Inoltre, è realizzato per alimentare altre funzionalità come lo strumento “Body Battery” che può mostrare una stima sul rispettivo proprietario prendendo in considerazione svariati valori.

Garmin presenta un nuovo Smartwatch, il perfetto compagno d’allenamento

Il Forerunner 745 sostituisce lo sportwatch 735XT da triathlon dell’azienda privo di aggiornamenti da quattro anni. In quanto tale, offre una varietà di funzionalità presenti in altri device targati Garmin rilasciati di recente, come l’archiviazione della musica e i pagamenti contactless.

Funzionalità simili sono implementate nel Garmin Edge 1030 Plus, rilasciato all’inizio di quest’anno, ma che propone suggerimenti solo per gli allenamenti in bicicletta. Lo stesso strumento arriverà presto sugli altri smartwatch recenti e di fascia alta dell’azienda. Tra essi Forerunner 245 e 945 che fanno parte della stessa line-up.

L’azienda ha anche rivelato il suo nuovo HRM-Pro, un tracker della frequenza cardiaca indossabile come una sorta di fascia intorno alla zona del torace. Può anche monitorare la corsa, oltre che il tempo trascorso in bici o fornire dei consigli d’allenamento per altri sport persino sott’acqua.