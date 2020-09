Facebook anticipa colossi come Apple, Samsung e Google e annuncia di essere prossimo al lancio dei suoi smartglass. Il prossimo anno, dunque, avremo modo di conoscere un nuovo dispositivo per la realtà aumentata che nascerà dalla collaborazione tra Facebook ed EssilorLuxottica.

Facebook smartglass: i nuovi occhiali per la realtà aumentata arriveranno nel 2021!

Ormai da tempo si palesano in rete indiscrezioni facenti riferimento alla creazione di smartglass da parte dei principali colossi, come Apple e Google ma non sembrano arrivare risultati effettivi circa la produzione di tali dispositivi. Ma in uno scenario privo di contenuti pratici emerge Facebook. Zuckerberg, durante la conferenza Facebook Connect, ha annunciato di aver avviato una collaborazione con l’azienda EssilorLuxottica e di essere, dunque, pronto a lanciare dei nuovi smartglass.

Gli occhiali per la realtà aumentata pensati da Facebook saranno firmati Ray-Ban e potrebbero arrivare sul mercato già nel 2021. Inizialmente il colosso si concentrerà nella creazione di un dispositivo dotato di funzioni basiche e da questo procederà poi con lo sviluppo di un device particolare, in grado di svolgere funzioni più evolute e di offrire una migliore esperienza all’utente. Ad oggi, fatta eccezione per il design, non si hanno particolari informazioni sui dettagli degli occhiali pensati da Zuckerberg. Non conosciamo quelle che saranno le specifiche tecniche né le funzioni dei nuovi “Facebook Glass” ma presto potrebbero emergere indiscrezioni e informazioni varie circa le capacità e i dettagli tecnici che li caratterizzeranno.

Probabilmente la mossa di Facebook indurrà Apple, Samsung e Google ad accelerare i tempi nella produzione dei rispettivi smartglass che, dalle indiscrezioni attualmente note, suscitano parecchia curiosità.