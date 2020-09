L’operatore virtuale CoopVoce ha deciso nelle ultime ore di prorogare la propria offerta denominata Easy, a soli 5 euro al mese, fino al prossimo 14 ottobre 2020.

Vi ricordo che solamente qualche giorno fa l’operatore ha lanciato anche la nuova offerta denominata Top 40 ad un prezzo davvero molto conveniente. Ricordiamoci ora cosa propone l’offerta Easy.

CoopVoce: prorogata fino a metà ottobre l’offerta Easy a 5 euro al mese

L’offerta Easy mette a disposizione 300 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 300 SMS verso tutti e 3 GB di traffico internet a soli 5 euro al mese. Come per tutte le altre offerte dell’operatore, anche in questo caso l’intero bundle è utilizzabile senza alcuna limitazione, in uno dei paesi che aderiscono al Roaming Like at Home.

CoopVoce Easy può essere attivata dai già clienti al costo una tantum di 9 euro, così come su nuova numerazione o portabilità da altro gestore. In caso di portabilità da altro gestore, non sono previsti costi di attivazione. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione senza scatto alla risposta, mentre le connessioni internet su singolo kbyte.

Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario base presente sulla propria utenza, mentre il traffico internet viene inibito fino al rinnovo successivo. EASY non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart”, con pacchetti “Web” nazionali. In caso di disattivazione dell’offerta, entro 48 ore dalla richiesta, verrà disattivato anche il servizio 4G. Per maggiori informazioni o per altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.