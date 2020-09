A partire da ieri, giovedì 10 settembre 2020, l’operatore virtuale CoopVoce ha ufficialmente reso disponibile la nuova opzione tariffaria denominata Top 40.

Quest’ultima è attivabile da ieri, fino al prossimo 14 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe o cambiamenti che verranno comunque comunicati dall’operatore, da tutti i nuovi e già clienti. Scopriamo insieme cosa prevede.

CoopVoce lancia la nuova Top 40, ecco i dettagli dell’intero bundle

La nuova offerta CoopVoce Top 40 offre un bundle composto da minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 40 GB di traffico dati fino in 4G al costo di 9.50 euro al mese. I nuovi clienti, con nuovo numero o in portabilità da altro operatore, che decidono di sottoscrivere CoopVoce Top 40 non devono far fronte ad un contributo di attivazione, ma devono versare il solo costo iniziale per l’attivazione della nuova SIM pari 10 euro con 5 euro di traffico incluso e una ricarica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta.

Discorso diverso per i già clienti, ai quali viene richiesto il costo di attivazione di 9 euro, scalato dal credito residuo della SIM insieme al canone previsto per il primo mese. Per quanto riguarda la nuova SIM ricaricabile CoopVoce, si ricorda che il traffico incluso al suo interno è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus. Questo non è rimborsabile in caso di cessazione della linea e non può essere trasferito in caso di portabilità del numero.

Cosi come le altre offerte attualmente commercializzate da CoopVoce, anche la Top 40 consente di raggiungere una velocità massima in 4G su rete TIM fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Con CoopVoce tutti i minuti, gli SMS e i Giga dell’offerta sono adoperabili anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Il bundle proposto non è valido per il traffico internazionale, il traffico Roaming extra UE e le numerazioni a sovrapprezzo. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.